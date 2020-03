Le football est désormais (presque) intégralement à l'arrêt à travers le monde

La suspension de la A-League en Australie a mis fin à l'un des derniers championnats résistant encore à la crise du coronavirus.

L'Australie a tout tenté pour retarder la suspension de ses championnats nationaux, mais l'histoire retiendra que Newcastle Jets - Melbourne City aura peut-être été l'un des derniers matchs de football à s'être tenus à travers le monde cette saison. Suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement australien, le championnat a en effet été forcé de cesser ses activités.

Et avec cette décision s'arrête l'un des derniers championnats résistant encore et toujours à l'envahisseur Covid-19. L'intégralité des pays représentés au World Leagues Forum a désormais suspendu ses activités footballistiques.

With the Australian A-League’s announcement, all World Leagues Forum’s professional football leagues have now postponed their matches. pic.twitter.com/5g6kFg3nO9 — Jerome Perlemuter (@JPerlemuter_WLF) March 23, 2020

Cela ne veut cependant pas dire qu'on ne joue plus au football nulle part : comme on le sait, la Biélorussie est toujours en activité et a commencé son championnat comme si de rien n'était. La Birmanie (Myanmar) continue également à jouer. Certains championnats comme le Burundi ou le Nicaragua font aussi de la résistance, mais on peut supposer qu'ils ne tiendront pas longtemps ...