Diogo Queiros veut convaincre Porto et Conceiçao après son prêt à Mouscron

Le défenseur central du FC Porto Diogo Queiros a impressionné en Pro League cette saison, prêté à l'Excel Mouscron. Il espère maintenant recevoir sa chance avec les Dragons.

Diogo Queiros (21 ans) est un grand espoir du football portugais, capitaine des U21 de son pays, et son prêt à l'Excel Mouscron s'est révélé une grande réussite. Le défenseur central espère désormais pouvoir convaincre le FC Porto cet été, comme il s'en est expliqué dans Record : "Personne ne sait très bien ce qui se passera pour la fin de saison ni pour la prochaine, mais je mentirais si je disais que je n'espère pas me battre pour une place dans l'équipe de Porto", déclare-t-il.

Il faudra pour ça convaincre Sergio Conceiçao en pré-saison. "Je vais me battre, tout donner avec le même sérieux que lors des saisons précédentes ... et même plus, puisque ce n'était jusque là pas suffisant pour me faire une place en équipe première", espère Queiros, qu'on ne devrait pas revoir sous le maillot de l'Excel la saison prochaine.