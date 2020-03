Selon Patrick Goots, Virton doit être l'unique promu en D1A

Patrick Goots connaît bien le plus haut niveau du football belge, pour avoir évolué à Genk, Saint-Trond, Courtrai, l'Antwerp ou encore Malines. L'ancien joueur anversois propose une solution nouvelle, mais pas forcément dénuée de sens.

Le constat est simple ; arrêtons de songer que nous pourrions encore disputer la moindre rencontre cette saison. Selon Patrick Goots, même la finale retour de D1B et la finale de la Coupe de Belgique ne doivent pas être jouées (pour la Coupe, il suggère de disputer la finale à la place de la Super Coupe en début de saison prochaine, les places européennes s'attribuant in fine selon le classement actuel).

Selon Goots, l'unique promu en D1A doit alors être Virton, premier au classement combiné des deux tranches en D1B. Et si les Gaumais n'obtiennent pas leur licence, ce serait alors à Westerlo de prendre cette place, deuxième du classement général. Et l'ancien attaquant de 53 ans d'anticiper les critiques, dans Het Gazet van Antwerpen de ce lundi matin : "OHL et le Beerschot n'aimeront pas lire cela, mais j'essaie de continuer dans la logique de la décision tombée vendredi relative au football amateur".