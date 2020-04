Jérémy Taravel "Arrêter la compétition? Une réaction logique!"

Pour le défenseur français du Cercle de Bruges, la Pro League a pris la bonne décision.

La Pro League a donc recommandé ce jeudi de mettre fin prématurément au championnat. Une décision qui surprend à l'étranger, étant donné que l'UEFA a donné du temps pour permettre aux différentes compétitions d'aller à leurs termes.

Jérémy Taravel est, pour sa part, satisfait: "A un moment donné, le sport passe après tout et c'était la décision la plus sage à prendre", explique le Français au micro de Canal +. "Même pour nous joueurs, garder la forme, sans savoir quand on va reprendre, c'est compliqué. Ils ont fait ce qu'il fallait faire et la décision aurait même pu être prise un peu plus tôt je pense."