Un joueur du Barça refuse d'être transféré en Chine

La pandémie de coronavirus frappe de plein fouet la planète entière et le monde du sport est à l'arrêt. Forcément, les clubs de football connaissent des difficultés financières...

Le FC Barcelone va mal financièrement, et la crise du coronavirus ne risque pas d'arranger les choses. Le club catalan va devoir dégraisser cet été, et souhaiterait ainsi transférer Arturo Vidal (32 ans, 22 apparitions et 6 buts en Liga cette saison) en Chine.

Mais le Chilien sous contrat jusqu'en 2021 n'a aucune envie de partir en pré-retraite dorée. Malgré les millions que lui offre la Chine, Vidal veut rester en Europe et, s'il doit quitter le Barça, il privilégiera l'Inter Milan selon les informations de Fox Sports. Mais la formation catalane ne l'entend pas de cette oreille, et a récemment recalé son homologue italienne, faute de proposition convaincante.