Le KSV Roulers réagit au refus de sa licence par la Commission

Le KSV Roulers, en difficulté financière, fait partie des sept club recalés par la Commission des Licences.

Le club flandrien a réagi via un communiqué officiel au refus de sa licence professionnelle par la Commission des Licences de Pro League. "Le conseil d'administration et les actionnaires ont pris note des raisons du refus. Ces motifs sont principalement d'ordre financier. Il est de notoriété publique que le KSV Roulers connaît une saison difficile, avec des événements négatifs notables. En outre, la crise sanitaire mondiale de ce début d'année a également commencé à avoir un impact très négatif sur le fonctionnement du club", lit-on.

"Après de longues discussions, les actionnaires ont décidé de continuer à soutenir le Matricule 134 et pris de nouveaux engagements. Nous avons décidé de faire appel et de demander la licence auprès du Tribunal d'Arbitrage du Sport", continue le KSV. "Nous espérons pouvoir compter sur le soutien et la confiance de nos employés, supporters, partenaires ... pour tourner cette page noire de notre histoire et évoluer ensemble au Schiervelde au sein du football professionnel la saison prochaine".