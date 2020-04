Les stars de l'Antwerp vont renoncer à une partie de leur salaire

L'Antwerp est presque parvenu à un accord avec ses plus gros salaires concernant les efforts à faire en cette période compliquée.

Ainsi, seuls les plus gros salaires du club devront concéder une partie de leurs revenus : les salaires de plus de 80.000 euros devront accepter une réduction salariale de 30% à l'heure actuelle, de 40% si le championnat ne reprend pas en mai et de 50% s'il ne reprend pas en juin, rapporte Het Nieuwsblad.

Les stars de l'Antwerp comme Mbokani, Haroun, Mirallas et Defour ont donc accepté de faire un geste tout en permettant à leurs équipiers aux émoluments moins élevés de conserver leur salaire.