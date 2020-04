Tottenham et le "naming" de son stade : deux firmes dans la course

Le Tottenham Hotspur Stadium devrait être sponsorisé et un "naming" est au programme. Deux firmes américaines se disputent le gros lot.

Le président de Tottenham, Daniel Lévy, aimerait signer un contrat de sponsoring record pour le stade des Spurs et deux firmes tiendraient la corde : Amazon et Nike, rapporte le Daily Mail. Lévy souhaiterait obtenir 25 millions de livres par an sur une période de dix saisons, ce qui supplanterait l'Etihad Stadium de Manchester City comme naming le plus lucratif de l'histoire.

Cependant, Amazon serait en pole pour décrocher le contrat : le groupe de Jeff Bezos est déjà en affaires avec Tottenham dans le cadre d'une série Amazon Prime Video consacrée au club sous José Mourinho et tourné ces derniers mois.