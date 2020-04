Mouscron est désormais sain financièrement

La commission des licences avait refusé l'obtention de cette précieuse licence aux mouscronnois car il y avait notamment un manque de 3,2 millions d'euros dans les caisses.

Ce n'est désormais plus le cas. L'actionnaire des Hurlus, Pairoj Piempongsant, serait prêt à mettre les 3,2 millions d'euros de sa poche pour assurer financièrement Mouscron. Le club pourrait aussi compter sur la vente au prochain mercato du gardien Jean Butez comme l'explique le journal Le Soir.

Autre point d'ombre constaté par la commission des licences : l'activité d'agent dans la gestion du club mouscronnois lors des années 2017 et 2018 (ndlr, avec les présences de Zahavi et de Rautenberg). De ce côté, le journal Le Soir annonce aussi que les Mouscronnois pourraient profiter d'un vice de procédure dans le dossier et ainsi se défendre sereinement devant la CBAS ce 6 mai pour obtenir cette précieuse licence.