Déclaré mort en 2016, un ancien joueur de Schalke 04 est vivant !

Voilà une histoire peu commune.

Formé à Schalke 04, Hiannick Kamba, avait été déclaré mort en 2016 à la suite d'un accident de la route survenu en République démocratique du Congo. Mais d'après Bild, l'ancien back droit a été retrouvé vivant ces dernières heures, comme le rapporte Bild outre-Rhin.

Âgé désormais de 33 ans, il a en effet été aperçu dans la Ruhr et se trouve actuellement dans l'attente de l'enquête, dans laquelle il fait office de témoin, par la justice, devant lever le voile sur cette mystérieuse et sombre affaire. Il travaille actuellement comme technicien chimiste chez un fournisseur d’énergie. En 2018, il se serait rendu à l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa pour démentir sa mort. L'affaire n'avait pas été ébruitée jusqu'à présent.

Le quotidien allemand ajoute que sa femme serait suspectée d'avoir monté ce plan dans le but de toucher l'assurance-vie de son mari. "Kamba affirme qu’il a été abandonné par des amis pendant la nuit au Congo en janvier 2016 et laissé sans documents, argent et téléphone portable", a ainsi expliqué le procureur Anette Milk à Bild.