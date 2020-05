Un défenseur de Liverpool témoigne : "Eden Hazard m'a ridiculisé"

Eden Hazard a terrorisé les défenses de Premier League durant sa période à Chelsea. Et un défenseur de Liverpool a remis sa propre carrière en question après avoir croisé la route du Diable Rouge ...

Andy Robertson (26 ans) a porté les couleurs de Hull City de 2014 à 2017, avant de rejoindre Liverpool et d'y devenir l'un des meilleurs arrières latéraux d'Europe. Mais lorsqu'il croise la route d'Eden Hazard en 2014-2015, il reçoit une leçon, au point ... de remettre sa carrière en question. "J'ai joué contre lui la saison où il a reçu le trophée de Joueur de l'Année. Et il m'a déchiré à Stamford Bridge", confesse Robertson auprès de Peter Crouch, dans le "That Peter Crouch Podcast".

"J'ai cru que je ne me remettrais jamais de ce match. Heureusement, j'y suis arrivé", ajoute-t-il. Mais le défenseur de Liverpool ne cache pas avoir connu des difficultés comparables cette saison : "Adama Traoré m'a déchiré aussi, pour être honnête ! Je crois qu'il pourrait encore donner à la plupart des défenseurs de Premier League 15 yards (13 mètres, nda) d'avance et les battrait à la course".