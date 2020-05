Le football a commencé en Corée du Sud, un vétéran marque le premier but de la saison

La Corée du Sud a entamé sa saison, devenant l'un des rares championnats au monde à se tenir malgré le coronavirus.

Les champions en titre du Jeonbuk FC recevaient les Suwon Bluewings dans un match très attendu au vu du contexte, puisqu'il lançait la saison de K-League après que la Corée du Sud ait surmonté la pandémie de coronavirus. Le championnat sud-coréen devait initialement commencer en février dernier. Les autorités sanitaires ont finalement autorisé sa reprise ce week-end, sans supporters.

Et pour l'occasion, c'est le vétéran Lee Dong-Gook qui inscrira le seul but de la rencontre : l'attaquant de Jeonbuk, véritable légende de son club et de son pays, marque là pour la ... 22e saison consécutive en Corée du Sud. Dong-Gook avait été l'un des derniers joueurs écartés par Guus Hiddink en 2002 avant le Mondial sud-coréen, surnommé à l'époque "le génie fainéant" ; à 41 ans, il est toujours actif.

