En quête d'un nouveau challenge, cet ancien Hurlu quitte la D1 luxembourgeoise: "Un retour en Belgique?"

Passé professionnel à Mouscron, Corentin Koçur aura passé "trois très belles saisons" au Fola Esch où il aura malheureusement été privé de son apothéose par la crise du coronavirus.

Corentin Koçur avait débuté sa carrière en 2014, lors de la saison qui avait salué le retour de l'Excel en Pro League. Au total, il aura disputé 9 rencontres de championnat en D1A avant de filer au Luxembourg, au Folah Esch.

"Que du positif"

Et alors que son contrat touche à sa fin, il l'affirme: il ne garde que de bons souvenirs. "Malgré une blessure qui m'a écarté des terrains durant de nombreuses semaines en 2019, j'ai toujours eu ma place avec le Fola et je n'en retire que du positif", nous confie-t-il.

Une cinquantaine de rencontres, 12 buts et 20 assists: Corentin Koçur a apprécié s'est éclatédurant ses trois saisons luxembourgeoises.

Au total, le joueur offensif a disputé une cinquantaine de rencontres avec le club luxembourgeois, inscrit 12 buts, distillé 20 passes décisives et découvert les joies des compétitions européennes: il a disputé cinq rencontres en éliminatoires de l'Europa League et avait notamment affronté le Racing Genk la saison dernière.

Et son aventure aurait même pu se terminer en fanfare: Fola Esch était en tête avant l'interruption définitive, mais a été privé du sacre. "Logique de ne pas déclarer de champion parce que les écarts étaient assez réduits en tête", estime-t-il.

Je suis sûr qu'on aurait pu aller au bout.

Mais Corentin Koçur croit quand même que son club aurait pu mettre fin à la série de Dudelange, qui restait sur quatre titres consécutifs au Grand-Duché. "On était bien et je suis sûr qu'on aurait pu aller au bout. Personne ne croyait en nous en début de saison, mais on a fait une saison au top."

Regrettable donc pour l'ancien Hurlu qui quitte Fola Esch avec cet unique petit regret, mais il a désormais le regard tourné vers l'avenir. "Je cherche désormais un nouveau challenge. En Belgique? Oui, pourquoi pas. Je laisse à ça à mes agents pour l'instant et, de mon côté, je me donne à fond physiquement pour être prêt quand l'heure viendra..."