Les clubs belges punis par l'UEFA ? "Ils devront passer par les préliminaires"

Aleksander Ceferin s'est offert une sortie choc dans un entretien paru ce samedi dans le Corriere dello sport : le président de l'UEFA veut punir les championnats n'ayant pas été au bout de la saison 2019-2020.

Il a récidivé : alors qu'on pensait qu'Aleksander Ceferin avait assoupli ses positions concernant la fin des championnats en Europe et l'impact de ces saisons écourtées sur les qualifications pour la Ligue des Champions et l'Europa League, le président de l'UEFA a taclé ce samedi dans le Corriere dello sport les ligues n'ayant pas prévu de reprendre. "Je pense que la majorité des ligues pourront terminer le championnat", espère Ceferin. Et dans le cas contraire ? "Celles qui choisissent de ne pas le faire devront passer par les tours préliminaires pour participer aux prochaines compétitions de l'UEFA", assène-t-il.

Vise-t-il là les championnats ayant déclaré une saison blanche (pour l'instant, seule l'Eredivisie est dans ce cas, n'ayant pas sacré l'Ajax Amsterdam) ou également les pays qui, comme la France et la Belgique, ont stoppé la saison en prenant en compte le classement pré-Covid 19 pour déterminer le champion ? Difficile à dire, mais vu le peu de ligues arrêtées, la Belgique pourrait très bien être concernée par cette menace.

"L'essence du sport"

Aleksander Ceferin s'est justifié : "Les compétitions européennes et nationales sont intimement liées ! Nous voulons en Europe les clubs ayant gagné les championnats et coupes nationales, qualifiés sur base des résultats. C'est l'essence du sport, pas seulement du football ...".