Un jeune défenseur du Standard rejoint le Sporting Charleroi

La vague de départs continuer au sein de l'académie du Standard de Liège. En effet, c'est désormais au tour de Thomas Renier de quitter le centre de formation des Rouches. Qui plus est, après 12 ans passés en terres liégeoises, le joueur n'a pas choisi n'importe quel club pour rebondir puisqu'il s'est engagé pour le Sporting Charleroi.

Thomas Renier est un jeune joueur âgé de 17 ans qui évolue le plus souvent au poste de latéral gauche. Ce dernier a notamment été international belge avec les moins de 15 ans. Né à Liège, il a donc choisi de passer chez le club rival en rejoignant les U18 de Michel Di Giugno pour donner un second souffle à sa carrière. L'exode massif de départs de jeunes talents ne semble toujours pas s'interrompre du côté du Standard...

Congratulations with your transfer to @SportCharleroi, Thomas Renier! We can’t wait to see you in action for your new club 🤩 pic.twitter.com/bwa1f5GAra