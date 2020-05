Un ancien sélectionneur sous le charme: "Roberto Martinez? Il est omniprésent"

En quatre ans à la tête de la sélection, Roberto Martinez a su se mettre le petit monde du football dans la poche. Et sa prolongation est saluée de toutes parts.

Sélectionneur à deux reprises, Georges Leekens partage l'avis général: sa prolongation est une excellente nouvelle pour les Diables. "Il a fait du très bon travail, il a tissé un lien fort avec ses joueurs et obtenu d'excellents résultats", analyse le néo-retraité pour Het Laatste Nieuws.

"Plus qu'un bon sélectionneur"

Mais Georges Leekens insiste: "Roberto Martinez est plus qu'un bon sélectionneur. Il s'est parfaitement adapté à la Belgique. On le voit partout. En Pro League, dans le foot féminin, aux remises de prix... Il est omniprésent. Il veut vraiment préparer l'avenir du football belge et je trouve ça merveilleux."

Son salaire? Mérité!

Et ses qualités, Roberto Martinez les a fructifiées dans son nouveau contrat: l'Espagnol touchera le plus gros salaire jamais versé à un sélectionneur en Belgique. Logique pour George Leekens. "A l'étranger, on n'y accorderait aucune attention à ce salaire. Mais en Belgique, c'est un problème. Mais nous ne sommes plus des amateurs donc le salaire doit être adapté", conclut l'ancien sélectionneur.