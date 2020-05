Enfin une décision concernant la finale retour de D1B entre le Beerschot et OHL ?

Ce lundi, les dirigeants des deux clubs se réunissent à nouveau.

Ce lundi, les dirigeants du Beerschot et de OHL se réunissent à nouveau avec l'intention de trouver la date et le lieu de la finale retour de D1B. Le Beerschot insiste pour que la rencontre ait lieu au plus tard le 30 juin, afin que les deux clubs puissent alors tranquillement commencer à constituer un noyau de joueurs pour le D1A ou la 1DB et commencer à se préparer pour la saison prochaine, relate Het Laatste Nieuws.

Dans ce cas-là, le match ne pourrait alors qu'avoir lieu à l'étranger (Allemagne ?), car en Belgique, il est interdit de jouer jusqu'au 31 juillet. Peter Willems, le CEO de OHL, a déclaré hier sur la chaîne de télévision régionale ROB qu'il veut jouer le match à Louvain "pour se sentir un peu plus chez soi, même sans public".