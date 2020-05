Ronald Koeman a évité le pire : "J'ai eu beaucoup de chance"

Ronald Koeman a été hospitalisé en raison d'un malaise cardiaque en mars dernier. Il a révélé être passé près du pire.

En mars dernier, Ronald Koeman voyait l'un de ses rendez-vous chez le cardiologue être repoussé en raison de la crise du coronavirus. Quelques semaines plus tard, le sélectionneur des Pays-Bas faisait un malaise cardiaque et "frôlait le pire", comme il l'a reconnu pour la télévision néerlandaise. "J'ai eu de la chance, mais je me demande combien de personnes sont décédées en raison de ces reports de rendez-vous", regrette Koeman.

"J'étais rentré très fatigué à la maison, j'avais des douleurs à la poitrine, j'étais tout blanc ... Je me suis dit que ce n'était pas bon. Il était moins une, j'ai vraiment frôlé le pire", se rappelle-t-il. "Mais depuis, je suis retourné chez le cardiologue et tout va bien".