🎥 Les plus beaux buts de la saison du Racing Genk

Les Limbourgeois n'ont clairement pas vécu la meilleure saison de leur histoire, mais ça n'a pas empêché les artilleurs de régaler.

Champion de Belgique en titre et qualifié directement pour la phase de poules de la Ligue des Champions, le Racing Genk avait de grandes ambitions et c'est un euphémisme de dire que la saison limbourgeoise, seulement septième de Pro League et sorti en C1 avec un maigre bilan d'un point sur 18, n'a pas répondu aux attentes.

Beaucoup de départs, pas tout à fait compensés

Avec des circonstances atténuantes pourtant. Excellents sur la scène européenne (ils avaient atteint les seizièmes de finale de l'Europa League) et intransigeants sur la scène nationale la saison dernière, les Limbourgeois ont vu partir de nombreux éléments importants l'été dernier. À commencer par le maître d'œuvre du titre 2019, Philippe Clement, attiré par un nouveau défi du côté de Bruges.

Et les acteurs du terrain ont eux aussi déserté la pelouse de la Luminus Arena. Ça avait commencé avec le départ d'Alejandro Pozuelo, dans le courant de l'exercice 2018-2019, ça s'est poursuivi avec les envols de Leandro Trossard et Ruslan Malinovskiy en été. Et il faut encore ajouter à cette liste les noms d'Ally Samatta et de Sander Berge, tous les deux partis vers l'Angleterre en janvier.

Dans ce contexte, Genk a dû reconstruire et l'a payé au prix fort. Mais les Limbourgeois avaient encore l'occasion de sauver leur saison, puisqu'une victoire dans le dernier match de la phase classique contre Malines, leur aurait offert une place en playoffs 1. Il n'en sera rien et le Racing ne sera donc pas européen la saison prochaine.

Le plus beau but pour Samatta

Tout n'est pourtant pas à jeter dans la saison de Genk, à l'image du 'top buts' de la saison dressé par le club au cours des dernières semaines. Une compilation dans laquelle on retrouve la plupart des éléments forts du secteur offensif limbourgeois: Ally Samatta et Sander Berge, mais aussi le déroutant Junya Ito, le tout récent papa Patrik Hrosovsky ou encore le jeune Patrik Thorstvedt, arrivé en janvier, sans oublier Ianis Hagi, désormais définitivement transféré par les Rangers.

Et sans surprise, c'est le coup de boule d'Ally Samatta contre Liverpool (l'un des meilleurs matchs disputés cette saison par les Limbourgeois), qui a été élu réalisation de la saison par les supporters limbourgeois. Une sorte de cadeau d'adieu pour le Zimbabwéen qui, deux mois plus tard, s'envolait pour Aston Villa.