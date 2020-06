Le nouveau plan d'Anderlecht commence par la prolongation d'un jeune du cru

Killian Sardella a prolongé de 5 ans son contrat avec le Sporting d'Anderlecht. Le club a fait savoir que les deux parties étaient tombées d'accord ce jeudi.

Jeune joueur de 18 ans formé en tant que défenseur central, Sardella a dépanné au poste d'arrière droit et même d'arrière gauche au cours de la saison. Passant du banc au terrain, il est passé du bon au moins bon durant sa première saison avec le noyau A.

Sardella est désormais sous contrat jusqu'en 2025.

In Youth We Trust. Killian Sardella 2020-2025. 🟣⚪

Brusselaar pur sang. Et made in Neerpede: van de U9 -> équipe A.



Mauves un jour. Mauves toujours. https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/FTb7HSmmA1