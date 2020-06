Ca bouge pour Ognjen Vranjes

Le défenseur central de 30 ans est sur une voie de garage au Sporting d'Anderlecht et semble revivre en Grèce. Et le joueur en sait un peu plus sur son avenir.

Vranjes ne devrait pas revenir tout de suite au Sporting d'Anderlecht. Le défenseur bosnien, qui a disputé 14 rencontres sous le maillot des Bruxellois et qui est prêté à l'AEK Athènes devrait rester sur les bords de la Méditérranée. Le club grec a en effet, selon nos informations, demandé au Sporting de pouvoir conserver Vranjes en prêt jusqu'à la fin du championnat local. Celui-ci reprendre la 6 juins et se terminera le 15 juillet. Le premier match de l'AEK se jouera le 7 juin à domicile contre le Panathinaikos. Cette saison, Vranjes a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues sour le maillot de l'AEK. Il a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Arrivé à Bruxelles en juillet 2018 en provenance de ce même club de l'AEK, Vranjes ne s'est réellement jamais imposé dans notre championnat, se faisant plus remarquer par son comportement et ses déclarations plutôt que par son jeu.