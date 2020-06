L'Antwerp tient son nouveau gardien

L'Antwerp s'est séparé de Sinan Bolat et c'est un international qui va venir le remplacer entre les perches anversoises.

Sinan Bolat ne sera donc plus le gardien de but de l'Antwerp. C'est une page qui se tourne pour le Great Old, et les dirigeants du plus ancien club de Belgique se sont mis en quête d'un nouveau rampart.

D'après la presse iranienne et plus particulièrement Tasnim, le prochain gardien de l'équipe de Leko devrait être Alireza Beiranvand. Ils annoncent que le transfert est bouclé et que le joueur passera ses tests médicaux cette semaine.

Alireza Beiranvand est le gardien de l'équipe nationale de l'Iran et a disputé 31 rencontres pour son pays. Il est actuellement actif au Persepolis. Il a 27 ans et il a déjà été cité à l'Antwerp en janvier dernier. Il a disputé la dernière Coupe du Monde.