Eden Hazard, prêt à briller avec le Real? "Dans n'importe quelle équipe, il sera le meilleur!"

A quelques jours de la reprise en Liga, Kylian Hazard fait le point sur la première saison de son frère au Real Madrid. Et il le sait: Eden va très vite faire parler ses qualités sur le terrain.

Après plus de trois mois sans jouer et après son opération, Eden Hazard a retrouvé le plaisir de l'entraînement et il a visiblement fait impression. La blessure à la cheville semble ne plus être qu'un mauvais souvenir pour le Brainois. Son frère, confirme dans un entretien accordé à la Dernière Heure: "Il se sent bien et il n'attend qu'une chose: les matchs."

"A 100%, Eden est sur une autre planète"

Surtout que la première partie de saison n'a pas été simple pour le capitaine des Diables, mais ça n'inquiète pas Kylian. "Il a encore le temps. (...) Durant sa première saison à Chelsea, les gens se poaient des questions et il est devenu l'un des meilleurs joueurs de Premier League."

Le milieu offensif du Cercle de Bruges en est donc convaincu: son frère va casser la baraque avec le Real. "Quand il est à 100%, il est sur une autre planète. Dans n'importe quelle équipe il sera le meilleur. Quand il pourra le montrer, on dira: wow!" Début de preuve, dimanche prochain, contre Eibar?