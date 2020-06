🎥 Leipzig conforte sa troisième place grâce à un doublé de Dani Olmo

La 31ème journée de Bundesliga a débuté ce vendredi soir avec une rencontre opposant Hoffenheim au RB Leipzig. Un match important dans l'optique de la lutte pour les places européennes.

Le jeune milieu offensif catalan (22 ans) Daniel Olmo a inscrit plus de buts en 120 secondes que sur l'ensemble du championnat. L'international espagnol s'était montré prolifique en Ligue des Champions, mais n'avait inscrit qu'un seul but en Bundesliga. Il a réglé la mire ce vendredi soir, en inscrivant deux buts entre la 9ème et la 11ème minute de jeu :

TOOOR | Le doublé de Dani Olmo ! 🤩🔥



0️⃣-2️⃣ #TSGRBL 🇩🇪 pic.twitter.com/90lJRvIA57 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 12, 2020

Leipzig se rapproche ainsi du Borussia Dortmung, grâce à cette victoire 0-2. Ils sont toujours troisièmes avec 62 points. Hoffenheim manque une belle occasion d'intégrer le top 6. Les locaux restent septièmes avec 43 points.