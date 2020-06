Le Cercle de Bruges tient son coach : "Il ne connaît pas la compétition mais vous serez satisfaits"

Le Cercle de Bruges n'a toujours pas annoncé son nouveau coach, mais cela ne devrait pas tarder : le président Vincent Goemaere a confirmé qu'un accord avait été trouvé.

Marc Brys a finalement opté pour OHL, mais le Cercle de Bruges n'a pas chômé pour autant et devrait bientôt annoncer son nouveau coach. "Les discussions sont très avancées et on peut dire que nous sommes tombés d'accord. Je pense pouvoir bientôt annoncer notre nouveau coach, dans quelques jours", déclare Vincent Goemaere, président du Cercle, via Sporza.

Ce ne sera pas une tête connue : "Il n'est pas Belge, et ne connaît pas notre compétition. Vous apprendrez à le connaître, et vous serez satisfaits. J'espère que la fumée blanche sera pour la semaine prochaine afin de se mettre au travail", conclut-il.