🎥 L'Atalanta s'impose de manière spectaculaire contre la Lazio, Castagne a joué 20 minutes

La Lazio a manqué l'occasion de garder le contact avec la Juventus dans la lutte pour le titre. Le second club de la capitale compte désormais quatre points de retard sur la première place.

La rencontre entre l'Atalanta et la Lazio a tenu toutes ses promesses avec une pluie de buts durant la partie. C'est finalement le club de Bergame qui s'est imposé sur le score de 3-2.

La Lazio a pu compter sur un auto-goal de De Roon pour prendre l'avantage dès la 5e minute de jeu.

🙈 | Marten De Roon trompe son propre gardien et permet à la Lazio de mener au score ! 🤦🏻‍♂️



0️⃣-1️⃣ #AtalantaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/QoJSfBXN7t — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 24, 2020

Six minutes plus tard, l'ancien genkois Milinkovic-Savic doublait la mise d'une magnifique frappe puissante à l'extérieur du rectangle.

Mais l'Atalanta ne baissait pas les bras en réduisant la marque grâce à une tête rageuse de Gosens à la 37e. La rencontre était relancée.

GOAL | Robin Gosens relance le suspense dans cette partie ! 🔥



1️⃣-2️⃣ #AtalantaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/A74ORBxHiO — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 24, 2020

C'est un ancien joueur de Genk qui influençait la rencontre. Malinovskiy inscrivait le but égalisateur pour l'Atalanta à la 66e minute de jeu. L'Atalanta continuait à se montrer dominante et prenait même l'avance à dix minutes de la fin de la rencontre via Palomino pour au final ne plus encaisser.

Avec cette victoire, les hommes de Gasperini reviennent à quatre points de l'Inter qui occupe la 3e place. Timothy Castagne a fêté la victoire des siens en montant au jeu pour les 20 dernières minutes.

La Roma s'impose sur le fil

De son côté, la Roma recevait la Sampdoria. La rencontre débutait mal pour le club de la Louve car c'est la Samp' qui ouvrait le score à la 12e minute via Gabbiadini, bien aidé par Diawara qui loupait sa passe en retrait.

Après un but annulé par la VAR, la Roma revenait finalement au score à la 64e minute grâce à Dzeko. Le même Dzeko doublait la mise en fin de rencontre (85e) pour permettre à son équipe d'empocher les trois points et maintenir sa cinquième place au classement.