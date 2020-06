🎥 Quand Philippe Montanier invite un ancien "joueur emblématique" du Standard

Le Lion de Rekem a fait une apparition remarquée à l'entraînement du Standard cette semaine, à la demande du nouveau coach des Rouches.

Une visite immortalisée par les caméras de Standard TV. L'occasion de comprendre à quel point le nouveau coach du Standard respecte Eric Gerets. "C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le football français (...), je sais que c'était un joueur emblématique du Standard et je me souviens de ces années au PSV, c'était un latéral moderne. C'est un personnage et quand Eric Deflandre m'a dit qu'il le connaissait j'ai ditt que j'aimerais bien l'inviter."

Invitation rapidement acceptée par l'ancien latéral du Standard. "Il a fait du très bon travail en Espagne et en France et ça m'a fait plaisir de le rencontrer", explique Eric Gerets.

Une rencontre visiblement qui a donc visiblement ravi les deux hommes et Philippe Montanier a pu poser à l'ancien Diable une question qui lui brûlait les lèvres depuis quelques années. "Je me suis toujours demandé pourquoi il n'était pas resté à Marseille, c'était la grande question à l'époque. Il m'a expliqué et je comprends bien mieux et il a eu raison."