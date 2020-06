Osasuna surprend Leganès, qui se rapproche de la descente

Si Osasuna n'a plus grand chose à jouer en cette fin de championnat, Leganès joue sa survie en Liga et a tout perdu en fin de match.

Osasuna a plutôt bien réussi sa saison et le club s'offre un luxe: terminer la saison en roue libre sans être menacé par le spectre de la relégation.

Ce samedi, Osasuna recevait Léganes et les locaux ont ouvert le score assez tôt grâce à un retourné accrobatique de Gallego. Mais Leganès veut encore s'en sortir et les joueurs d'Aguirre pressent et se créent énormément d'occasions. Ils sont récompensés par l'égalisation de Javier Avilès, qui trouve la lucarne d'une frappe magistrale de 25 mètres.

Les visiteurs continuent de tout faire pour l'emporter, mais dans ce cas-là... c'est souvent l'inverse qui se produit. A la 96ème minute, Gallego place une superbe tête qui trompe le gardien de Leganès.

C'est la douche froide pour les joueurs d'Aguirre, qui restent bloqués à la 19 ème place avec 7 points de retard sur le premier non-relégable, Eibar.