Leander Dendoncker, buteur décisif: "On a fait un grand match"

Un but crucial dans un derby et en pleine course à l'Europe: Leander Dendoncker a encore gagné des points dans la coeur des supporters de Wolverhampton.

Leander Dendoncker était d'ailleurs tout sourire à l'issue de la rencontre. "On a fait un grand match. On a maîtrisé la partie quasiment de bout en bout. Exceptées peut-être les dix dernières minutes, qui ont été plus compliquées, mais on ne leur a pas laissé d'occasions et c'est le mérite de toute l'équipe et en particulier de la défense", analyse-t-il.

La frappe du Diable Rouge, à l'heure de jeu, a donc suffi pour faire plier Aston Villa. "Je n'avais pas vraiment d'autres choix que de tirer du gauche. Je voulais juste qu'elle soit au fond et c'est rentré. Je suis super content, surtout pour l'équipe, qui méritait cette nouvelle victoire."

Neuf points sur neuf depuis la reprise, et voilà les Wolves à la cinquième place de Premier League, à deux petits points de Chelsea seulement (qui compte un match en moins). La Ligue des Champions paraît de plus accessible pour Leander Dendoncker et ses partenaires.