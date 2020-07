Le Cercle de Bruges tient deux transferts, en attendant son coach

Deux joueurs devraient renforcer rapidement le Cercle de Bruges, qui attend toujours l'officialisation de son nouveau coach.

Franck Kanouté (21 ans) et Petter-Jan Hauge (20 ans) devraient bientôt officiellement renforcer les rangs du Cercle de Bruges, rapporte le Nieuwsblad. Kanouté est un milieu axial sénégalais formé à la Juventus et qui arrive de Pescara, Hauge est un attaquant norvégien du FK Bodo Glimt et devrait passer ses tests la semaine prochaine.

Kanouté, quant à lui, arrivera cette semaine et devrait donc déjà pouvoir participer au match de préparation de ce samedi (16h) face à Zulte Waregem. Un match que dirigera l'entraîneur allemand Andreas Patz, ex-adjoint de Bernd Storck resté au Cercle après le départ de celui-ci.