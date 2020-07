Benjamin Lambot a hâte de trouver un nouveau club : "J'ai toujours cette grinta en moi"

L'ancien capitaine du Cercle de Bruges est libre de signer gratuitement où le désire.

L'été dernier, alors qu'il n'avait pas été prolongé par le Cercle de Bruges, Benjamin Lambot avait rallié le Nea Salamina Famagouste (D1 chypriote). "Que du positif de cette aventure à Chypre. Tout s'est très bien passé, j'ai quasiment joué tous les matchs (22 rencontres et 2 buts inscrits) et je devais d'ailleurs prolonger mon contrat mais le Covid-19 est apparu...", nous confie l'ancien capitaine des Vert et Noir. "Déjà qu'il était devenu compliqué de trouver un club en fin de contrat, avec le virus, je dirais que la situation est pire. Le mercato est très lent", souligne le joueur âge de 33 ans.

Le défenseur central a hâte de retrouver une nouvelle équipe. "Je me sens vraiment bien physiquement et je n'ai eu aucune blessure lors de la défunte saison. Retrouver la Belgique permettrait de boucler la boucle et d'être auprès de ma famille. Je pense encore avoir le niveau de la première division comme j'ai pu le démontrer à Famagouste, mais je suis cohérent et ne ferme pas du tout la porte à la D1B. Je veux partager mon expérience et rejoindre un projet pour lequel je me battrais jusqu'au bout. J'ai toujours cette grinta en moi", a précisé l'ancien joueur de Tubize, Virton et de l'Antwerp.

L'ancien capitaine du Cercle s'est également prononcé à propos de la Nationale 1. "J'ai envie de poursuivre ma carrière professionnelle, mais si un club ambitieux vient frapper à la porte avec un beau projet, pourquoi pas", a conclu Benjamin Lambot.