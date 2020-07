🎥 L'énorme boulette de Tim Krul, un 50e but cadeau pour Aubameyang

Au bon endroit, au bon moment: Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas eu à forcer son talent pour inscrire son 50e but avec les Gunners.

Troisième victoire consécutive en championnat: Arsenal enchaîne et peut remercier son buteur, qui était pourtant resté muet depuis le 22 février. Coincé à 49 buts sous le maillot des Gunners depuis quatre mois, l'attaquant gabonais avait décidé que ce serait son jour.

Et il a pu compter sur la complicité de Tim Krul pour débloquer son compteur 'post-coronavirus'. Un gros cafouillage du gardien néerlandais et le buteur des Gunners n'a eu qu'à conclure. Avec 79 matchs joués, Aubameyang devient du même coup l'homme le plus rapide à atteindre le cap des 50 buts avec Arsenal.

Et il ne s'est pas arrêté là: le Gabonais a profité d'un deuxième cadeau de la défense de Norwich pour ajouter dans la foulée un 51e but à son compteur personnel.