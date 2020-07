Jonathan David aurait choisi son futur club !

La jeune pépite canadienne va changer d'air cet été et c'est La Gantoise qui peut se frotter les mains.

Comme nous vous l'annonçions ce matin, le LOSC a soumis une offre de 20 millions d'euros à La Gantoise pour s'offrir les services de Jonathan David. Mais un peu plus tard dans la journée, Lille serait venu à la charge avec 25 millions d'euros, comme l'indique RMC. Alors que l'international canadien privilégiait pourtant l'Allemagne et la Bundesliga pour la suite de sa carrière, il aurait donné son accord pour rejoindre la France et le LOSC. Le co-meilleur buteur de JPL (18 buts) s'est même mis d'accord avec les dirigeants lillois sur les termes d'un contrat.

Reste à trouver un terrain d'entente avec La Gantoise, qui espère toujours un transfert compris entre 30 et 35 millions d'euros. Il faudra donc sans doute revenir avec une nouvelle offre légèrement supérieure pour enfin convaincre les dirigeants gantois et terminer les négociations.