Wouter Vrancken fixe les ambitions du Kavé pour la saison qui arrive

En stage à Tubize, le FC Malines prépare la saison prochaine. Et Wouter Vrancken, qui entamera sa troisième saison à la barre, est ambitieux et ne le cache pas.

Avec les arrivées de Gaëtan Coucke et de Rocky Bushiri, et avec la prolongation du prêt de Jordi Vanlerberghe, le Kavé s’est déjà activé sur le marché des transferts et ça comble Wouter Vrancken. "Je suis content du noyau", confirme le coach malinois à Sporza.

Même si le mercato n’est sans doute pas fini Derrière les Casernes. "Avec Rocky Bushiri et Gaëtan Coucke, on a comblé les trous aux positions où c’était nécessaire, pour le reste on verra."

Objectif top 8

Un noyau bien balancé, avec lequel Wouter Vrancken a l’intention de jouer les premiers rôles la saison prochaine. "Notre objectif doit être le top 4. Le top 4 me semble un doux rêve, si on regarde comment les autres clubs ont investi, mais nous voulons viser le top 8."

Le top 8 qui, au vu de la formule choisie par la Pro League (et si elle n’évolue pas dans les prochains jours) pourrait permettre au Kavé de se battre pour un ticket européen...