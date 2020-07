Flavien Le Postollec : "Nous avons hâte de nous mesurer aux équipes de D1B"

Le milieu de terrain fut l'un des artisans majeurs du titre de Deinze la saison dernière. Le club comptait 20 points d'avance sur le deuxième après 24 journées quand la compétition a été arrêtée par la pandémie de coronavirus.

Deinze a roulé sur la Nationale 1 la saison dernière et mérite amplement son titre et sa promotion en D1B. Présent au club depuis deux ans, Flavien Le Postollec savoure son retour au sein de l'antichambre de l'élite. "J'évoluais avec OHL en Proximus League avant d'arriver à Deinze alors en D1 Amateurs", nous confie le Français. "Nous venons de réaliser deux très belles saisons et ce titre récompense nos efforts. La deuxième division belge possède un très bon niveau et il faudra être vigilant car celui-ci semble avoir augmenté ces dernières années", souligne le joueur âgé de 36 ans.

Beaucoup d'observateurs ont hâte de voir Deinze à l'oeuvre en D1B après leur magnifique saison. "Il ne faut pas s'enflammer, nous voulons rester sur notre lancée et notre dynamique. Le club fait bien les choses comme le démontre l'arrivée de joueurs expérimentés. De réels renforts pour le club. Soufinane El Banouhi, William Dutoit, Siebe Blondelle et Raphaël Lecomte sont des joueurs qui vont nous apporter un plus et leur intégration se déroule déjà très bien", a souligné l'ancien joueur du RAEC Mons et d'Eupen.

Deinze est un club ambitieux qui veut évoluer en D1A durant les prochaines saisons. "Cette saison, l'objectif sera déjà de se maintenir et de faire bonne figure. Ne pas brûler les étapes. Avec le nouveau stade dans deux ans et le projet derrière, ce club aura sa place en Jupiler Pro League. Nous avons au sein du noyau de jeunes joueurs très talentueux qui vont pouvoir se mettre en évidence et tirer leur épingle du jeu. Nous avons hâte de reprendre le chemin de la compétition et de nous mesurer aux équipes de D1B. Et croisons les doigts pour que les spectateurs puissent revenir le plus rapidement dans les stades", a conclu Flavien Le Postollec.