Le staff de l'Excel Mouscron est au complet

L'Excel Mouscron est paré pour préparer la saison 2020-2021 : le club a officialisé l'intégralité du staff hurlu autour de Fernando Da Cruz.

L'Excel Mouscron a annoncé ce jeudi que le staff de Fernando Da Cruz était désormais complet. Pour adjoints, le Portugais aura Jérémy Dos Santos, qui encadrait les jeunes du LOSC mais a déjà travaillé à Mouscron de 2012 à 2015, et André Monteiro, ancien head of analysis au FC Porto. Olivier Croes et Bastien Letellier restent les préparateurs physiques des Hurlus, Eric Deleu l'entraîneur des gardiens.

Les postes d'analystes vidéos se partageront entre Rachid El Hasnaoui, déjà présent au club, et l'ancien du LOSC Cyril Chanat. Enfin, le team-manager sera Matthieu Losada, qui travaillait récemment à Aston Villa après un passage au Celta Vigo.