Danny Vukovic est revenu après un an de galère: "Je n'ai jamais pensé à la retraite"

Après une saison blanche, le gardien de Genk est de retour entre les perches limbourgeoises

Danny Vukovic a vécu une saison blanche. Le gardien de but du KRC Genk s'est blessé gravement il y a un an, victime d'une rupture du tendon d'achille. Sa revalidation a duré plus longtemps que prévu, et lorsqu'il pouvait effectuer son retour, la crise du Coronavirus est arrivée. A 35 ans, il n'a cependant jamais pensé à raccrocher les crampons.

"Je n'ai jamais pensé à arrêter", a expliqué le joueur sur le site officiel de Genk. "C'était une période compliquée, difficile, mais j'ai toujours pensé que mon travail n'était pas terminé ici. Cela m'a juste fait du mal de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Champions".

Suite au test positif au Coronavirus de Maarten Vandevoort, Vukovic a rejoué pendant 90 minutes contre l'AZ. Il a retrouvé ses sensations, a signé un clean-sheet, mais tout cela n'est pas la garantie d'un poste de titulaire pour la prochaine saison: "Je ne sais pas qui va commencer la saison, personne n'est assuré de sa place et l'entraîneur va faire ses choix".