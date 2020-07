La Pro League a opté pour une D1A à 18 équipes, Nordin Jbari retient le positif

L'assemblée générale de la Pro League a tranché ce vendredi en optant pour une D1A composée de 18 équipes.

C'est fait, la saison prochaine il y aura 18 équipes en D1A dont Waasland-Beveren, le Beerschot et OHL (ces deux derniers étant opposés en finale de D1B). "La bonne nouvelle concernant la fin de ce feuilleton, c'est que le championnat va pouvoir enfin débuter", nous confie Nordin Jbari. "Finalement, il y aura deux équipes de plus que prévu. Que ces équipes montrent et prouvent qu'elles ont le niveau pour évoluer en Jupiler Pro League car notre championnat doit monter de niveau, et non le contraire", explique l'ancien joueur du Club de Bruges et d'Anderlecht.

Le consultant d'Eleven Sports veut juste penser à l'essentiel. "Il faut rester positif et passer à autre chose en cette période troublée par le Covid-19. Le plus important, c'est le football et on va pouvoir en revoir en Belgique dès demain avec la finale de la Coupe de Belgique et le week-end prochain avec la nouvelle saison. La deuxième phase importante sera de pouvoir avoir des supporters dans les stades et ainsi oublier les huis clos", a conclu Nordin Jbari.