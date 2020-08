Da Cruz lucide : "Refaelov à lui seul a plus d'expérience que mon groupe !"

L'Excel Mouscron s'en est bien sorti au Bosuil et revient avec un point dans sa besace. Fernando Da Cruz était naturellement satisfait, conscient du travail qu'il reste à accomplir.

L'Excel Mouscron a pris un point qu'on ne qualifiera pas de volé au Bosuil, mais de bienvenu, les Hurlus ayant manqué de percussion et n'ayant au final pas inquiété Jean Butez ... sauf sur la frappe magistrale de Marko Bakic. "On a respecté le plan de jeu et j'en suis ravi. On savait que ce serait un match compliqué, chez le vainqueur de la Coupe et une équipe qui, à mon sens, jouera le titre ou le top 4 du championnat", souligne Fernando Da Cruz après la rencontre en salle de presse.

"C'était un match solidaire, et Hervé Koffi a fait les arrêts nécessaires pour qu'on reste dans le match". Une véritable démonstration, en effet, de l'international burkinabé qui a compensé les errements d'un Mouscron pas toujours en place. "Il faut prendre en compte l'expérience de ce groupe : 5 joueurs n'avaient jamais évolué à ce niveau. Je pense que Refaelov à lui seul a plus de rencontres de Pro League que tout mon groupe", pointe Da Cruz.

Mais si le point pris est prometteur, il doit appeler à plus de travail encore, estime l'entraîneur mouscronnois : "C'est un bon point, qui ne deviendra un très bon point que si nous le faisons fructifier en battant Malines la semaine prochaine. Nous sommes un jeune groupe, qui ne peut pas s'éparpiller et doit continuer à travailler", conclut-il.