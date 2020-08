Paul Clement : "Je suis déçu de ne pas repartir de Sclessin avec un partage"

Le Cercle de Bruges s'est incliné 1-0 à Sclessin contre le Standard de Liège lors de la première journée de Jupiler Pro League.

Le Standard a débuté sa saison par une victoire contre le Cercle de Bruges samedi soir. Les Rouches se sont imposés par le plus petit écart et se sont montrés un peu fébriles en fin de rencontre face à des Brugeois qui ont tenté d'arracher le nul. "Je suis déçu de ne pas repartir de Sclessin avec un partage", a lâché Paul Clement à l'issue de la rencontre. "Félicitations au Standard et à Philippe Montanier pour leur victoire. Je suis fier des efforts effectués par mes joueurs, surtout dans des conditions très difficiles avec cette chaleur", explique le technicien anglais avant d'évoquer la fin de la rencontre.

"Nous avons eu deux grosses occasions en fin de rencontre car nous avons bien poussé. Nous aurions pu arracher ce nul et je suis triste de ne pas avoir ce point", a conclu l'ancien assistant de Carlo Ancelotti.