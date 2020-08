Blaise Matuidi va quitter l'Europe pour la MLS

L'Inter Miami de David Beckham tient sa première grosse recrue : un champion du monde, rien que ça. Blaise Matuidi (33 ans) devrait rejoindre la MLS et la nouvelle franchise de Miami, d'après les informations souvent fiables de la Gazzetta dello sport. Une première expérience extra-européenne pour Matuidi, qui a évolué de 2011 à 2017 au PSG avant de rejoindre la Juventus de Turin.

Blaise Matuidi to Inter Miami is a done deal. Total agreement reached today with Juventus. Medicals scheduled. Here we go 🤝⚪️⚫️ @SkySport #transfers