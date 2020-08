Waasland-Beveren se sépare d'un milieu de terrain

En JPL, Waasland-Beveren a réussi son entame de saison avec une victoire importante à Courtrai.

Arrivé il y a deux ans du NK Rudes, et après une première saison encourageante mais en manque d'efficacité (un but et une passe décisive), le médian croate Karlo Lulic avait ensuite été prêté à Slaven Belupo (Croatie) la saison dernière.

Lulic n'a pas manqué son prêt et a mieux réussi sa saison avec deux buts et six passes à son actif. Le milieu de terrain de 24 ans a également été l'un des pions du Slaven Belupo, qui a décidé de lever l'option d'achat du joueur, d'après le média croate prigorski.

Lulic a signé un contrat de trois ans avec le Slaven Belupo.