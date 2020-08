Officiel : OHL accueille une nouvelle recrue en provenance de Leicester City

Le Danois âgé de 23 ans sera prêté une saison au promu louvaniste par les Foxes.

Le gardien de but Daniel Iversen défendra les couleurs d'OHL cette saison. Le Danois, âgé de 23 ans, est prêté une saison par Leicester City.

Le jeune portier a été prêté à Rotherham United (D3 anglaise) la saison dernière où il a disputé 34 matchs.

"Avec l'arrivée de Daniel Iversen, nous pouvons présenter notre première acquisition. Iversen est un jeune et talentueux gardien de but qui a suivi toutes les séries de jeunes de l'équipe nationale danoise. Il apporte beaucoup d'expérience et constitue un renfort immédiat pour notre noyau", a déclaré Wim De Corte, directeur technique d'OHL.