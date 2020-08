Yannick Carrasco restera-t-il à l'Atlético ? "Ce n'est pas entre mes mains"

Yannick Carrasco revit. Revenu à l'Atlético Madrid après un passage en Chine qui l'a peu épanoui, il espère pouvoir rester en Espagne.

Sur le plan sportif, le passage de Yannick Carrasco à Dalian Yifang n'a pas été un échec, loin de là. Mais humainement, le Diable Rouge est certainement plus épanoui depuis son retour à l'Atlético Madrid, où il est redevenu en quelques mois un élément crucial et avec lequel il peut encore aller chercher le titre ultime - la Ligue des Champions. Il compte 15 matchs, un but et 4 assists depuis son retour.

Mais Carrasco peut-il rester à l'Atlético, lui qui n'est que prêté par son club chinois ? "C'est malheureusement hors de mes mains", regrette-t-il dans un entretien accordé à Marca. "Je suis très heureux ici et j'aimerais pouvoir rester, mais je n'ai pas tout en mains dans les négociations". Yannick Carrasco a cependant nuancé son passage en Chine, réaffirmant tout le bien qu'il en a tiré : "C'était une excellente expérience de vie ! Je suis devenu le joueur le plus important d'une équipe, j'ai dû la prendre sur mon dos. C'est différent de quand vous êtes entouré de grands joueurs", pointe le Diable. "Ca m'a permis de revenir plus mature à l'Atlético, ça m'a aidé".