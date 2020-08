La hiérarchie d'Ivan Leko pour les penaltys à l'Antwerp

S'il y avait deux tireurs désignés la saison dernière au Great Old, ça n'a pas empêché les couacs, une situation qu'Ivan Leko espère ne pas connaître.

Dieumerci Mbokani et Lior Refaelov se sont partagés les honneurs des penaltys la saison dernière sous les ordres de Laszlo Bölöni, mais il est arrivé à plusieurs reprises que Didieer Lamkel Zé prenne le ballon. Et ça a causé quelques soucis à l'entraîneur roumain.

Qu'en pense Ivan Leko? Il a dores et déjà désigné ses tireurs. Ce sont Lior Refaelov et Dieumerci Mbokani qui devraient se partager les honneurs, même si le croate refuse de divulguer sa hiérarchie. "S'ils sont sur le terrain, ce sont eux qui prendront la responsabilité des penaltys. Et oui, il y a un ordre que nous respecterons", insiste le Croate sans en dire plus..."