Les dirigeants gantois sont victimes de leur propre pression

Du côté de Gand, on a complètement perdu la tête durant l'été. Il n'y en a eu que pour les Buffalos qui sont passés du rêve au cauchemar en quelques semaines... et de leur propre faute.

En quelques semaines, le club de La Gantoise est passé d'un ambitieux prétendant au titre à un club qui semble être géré un peu à l'envie du moment. Les dirigeants gantois sont passés par toutes les couleurs durant cet été.

"On vise le titre"

Tout d'abord, le club s'est auto-proclamé candidat au titre pour cette saisonn 2020-2021. Ce n'est absolument pas un mal de l'afficher et d'avoir des ambitions, mais cette déclaration va tout simplement générer de la pression non seulement sur le groupe des joueurs et sur le staff, mais aussi sur la direction du club. De Witte et Louwagie se sont mis inutilement une chape de plomb sur les épaules avant même le premier coup de sifflet du championnat.

"Jonathan David ne partira pas"

Ensuite, il y a eu l'affaire Jonathan David. Pour des dirigeants d'expérience comme De Witte et Louwagie, qui ne sont pas des perdreaux de l'année, il aurait été simple de comprendre qu'un joueur qui veut quitter un club pour en rejoindre un autre et qui reçoit une offre de ce club va de toute façon partir. Pourquoi avoir affirmé que David ne bougerait pas alors que ce dernier était pratiquement parti? Pour tenter de gagner quelques millions? Ok, mais c'est au détriment de l'image du club.

"Nous avons parlé avec Bölöni il y a un an"

Enfin, il y a l'épisode Jeff Thorup. Quand on apprend que Gand parle avec Bölöni depuis des mois, c'est à se demander quel jeu voulait jouer le club avec son entraîneur. Finir la saison avec lui, car les résultats étaient au rendez-vous, c'est tout à fait logique. Mais si le but était de changer de coach cet été, pourquoi ne pas le faire de suite? Pourquoi attendre comme un loup au coin du bois que Thorup se plante? Il y a un certain manque de respect.

L'avenir nous dira si sportivement ce choix est le bon, mais ce qui est certain c'est que l'image bien sympathique du club gantois a été ecornée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.