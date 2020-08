Cyriel Dessers revient sur sa signature à Genk : "C'est une décision mûrement réfléchie"

Arrivé à Genk cet été en provenance des Pays-Bas, Cyriel Dessers est revenu sur son choix de rejoindre les Bleu et Blanc.

Formé à Louvain, Cyriel Dessers a fait son retour en Belgique cet été du côté de Genk. Après un bon exercice 2019/2020 à Almelo, en Eredivisie (29 matchs, 18 buts, 6 assists), l'attaquant de 25 ans a rejoint le club limbourgeois pour poursuivre sa carrière. Dans des propos accordés à La Dernière Heure, le Nigérian est revenu sur son choix.

"C’est assez naturellement que je me suis tourné vers le Racing car c’était la grande équipe de ma région et j’en suis vraiment fan depuis le titre en 2002 [...] C’est une décision mûrement réfléchie parce que j’ai discuté énormément avec le coach (Hannes Wolf, ndlr) et Dimitri De Condé (le directeur technique, ndlr) [...] J’ai appris qu’il fallait savoir ce qu’un entraîneur voulait vraiment avant de m’engager. Avec Hannes Wolf, on a évoqué les projets pour le futur et sa manière de jouer, qui m’a plu. C’était très tactique. Je sens qu’il croit en moi, nous avons une bonne relation et cela m’inspire énormément confiance."