Doku et Dimata convoqués chez les Diables Rouges : "Le moment idéal pour leur faire passer une étape"

Ce mardi à 13h, Roberto Martinez a dévoilé la sélection pour la Ligue des Nations. Parmi cette liste de 30 noms, le technicien espagnol a repris les deux Anderlechtois Landry Dimata et Jérémy Doku.

Neuf mois et demi après le dernier match des Diables rouges contre Chypre, Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour la Ligue des Nations. Les Diables Rouges affronteront le Danemark le 5 septembre puis l’Islande le 8 septembre.

Le technicien espagnol a convoqué deux nouvelles têtes, les Anderlechtois Landry Dimata et Jérémy Doku. "C'est le bon moment pour faire des essais et de pouvoir donner la chance à ces deux jeunes de démontrer leurs qualités", nous confia Alex Czerniatynski. "N'oublions pas que ce sont des matchs amicaux à la base, même si la Ligue des Nations a fait son apparition. Néanmoins, c'est le moment idéal pour leur faire passer une étape", explique l'ancien Diable Rouge.

Roberto Martinez dispose d'un groupe incroyable, mais prépare déjà le futur de notre équipe nationale. "C'est bon pour l'avenir. On ne peut pas remplacer du jour au lendemain les piliers de l'équipe. Il faut le faire progressivement en intégrant ceux qui prendront leur place par la suite. Doku et Dimata doivent déjà se familiariser avec l'entraînement et le système tactique mis en place. Cette sélection leur donnera aussi de la confiance pour la suite de la saison. Moi quand je revenais en club après les matchs disputés avec les Diables Rouges, j'étais encore plus motivé. Quand tu as pu défendre les couleurs de ton pays, tu fais tout pour garder ta place. Doku et Dimata devront ensuite confirmer", a conclu Alex Czerniatynski.