"Un début": Jérémy Doku savoure sa première sélection

À 18 ans seulement et un an après Yari Verschaeren, Jérémy Doku va découvrir les Diables Rouges, la semaine prochaine. Il fait partie des 29 joueurs retenus par Roberto Martinez pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations, alors qu'il n'a eu l'occasion de disputer que quatre rencontres avec les Espoirs.

Un honneur pour le jeune Anderlechtois. "Un rêve devient réalité", se réjouit-il sur Twitter. "C'est une fierté d'être appelé chez les Diables Rouges pour la première fois, mais ce n'est qu'un début", prévient-il encore.

A dream come true 🙏🏾 Very proud moment for me to get my first call up @BelRedDevils , but this is just the start 🙌🏾🇧🇪 pic.twitter.com/GaBXTmEhxU