Antoine Colassin, un nouveau venu que Jacky Mathijssen connaît bien

Si Jérémy Doku et Yari Verschaeren ont déjà franchi le cap vers les Diables Rouges, plusieurs Mauves garnissent encore le groupe de Jacky Mathijssen et c'est notamment le cas d'Antoine Colassin, qui fêtera sa première sélection avec les Diablotins la semaine prochaine.

Hannes Delcroix, Francis Amuzu, Albert Sambi Lokonga et, donc, Antoine Colassin, sont les quatre Bruxellois retenus par le sélectionneur U21 pour la prochaine rencontre contre l’Allemagne. Et en ce qui concerne le Namurois, le choix a été naturel pour Jacky Mathijssen. "J’ai eu une histoire, déjà, avec lui", en U19, confirme le successeur de Johan Walem.

Avant d’arriver en U21, et même s’il n’a pour l'instant que sept apparitions en Pro league à son actif (pour trois buts), Antoine Colassin était en effet passé par toutes les sélections nationales de jeunes et avaient déjà réussi d’intéressantes prestations sous les ordres de Jacky Mathijssen en U19. Avec six caps pour trois buts et un assist.

Il a beaucoup de qualités et un profil qui me plaît.

Le sélectionneur et l’attaquant se connaissent donc très bien et Jacky Mathijssen a estimé que le moment était opportun pour reprendre le Namurois. "C’est un joueur qui a beaucoup de qualités, avec un profil qui me plait et j’ai envie de voir s’il est prêt pour les U21."

Même si ça ne veut pas encore dire qu’Antoine Colassin aura sa première cap contre l’Allemagne, le 8 septembre. "On verra à l’entraînement s’il peut espérer être titulaire ou monter en cours de jeu", explique le sélectionneur.

Un vrai neuf

Mais, en revanche, Jacky Mathijssen n’a aucun doute sur la position à laquelle il utilisera son poulain en Diablotins. "Déjà quand il était en U19, j’avais discuté avec le staff anderlechtois et je trouvais qu’il avait toutes les qualités d’un véritable attaquant. Et je suis content de voir qu’à Anderlecht on a pensé la même chose et que lui ait prouvé, sur le terrain, avec l’équipe A, que ça pouvait être le cas."